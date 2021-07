Market mover: l'agenda macro di giovedì 1° luglio 2021

Daniela La Cava 1 luglio 2021 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Giovedì primo luglio occhi puntati sulla nuova riunione dell'OPEC+. Tra i dati di giornata da monitorare oltre al Pmi manifatturiero (Caixin) in Cina già uscito, anche le vendite al dettaglio tedesche e la riunione della banca centrale svedese sui tassi. Per l'Italia in uscita il Pmi manifatturiero e la disoccupazione, mentre per la zona euro arriva il tasso di disoccupazione. Per gli Stati Uniti sono previste le nuove richieste settimanali dei sussidi ma anche l'indice ISM manifatturiero.