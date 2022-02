Market mover: l'agenda macro del 28 febbraio 2022

Daniela La Cava 28 febbraio 2022 - 08:30

Diversi gli spunti macro in avvio di settimana, mentre la questione Ucraina resta il market mover principale. Tra i dati attesi in giornata l'inflazione in Spagna, la bilancia commerciale Usa, l'indice manifatturiero Chicago e Fed Dallas. Per le banche centrali in evidenza il discorso di Panetta della Bce e quello di Bostic della Fed (non votante).