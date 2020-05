Market mover: l'agenda di venerdì 8 maggio

Daniela La Cava 8 maggio 2020 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Market mover di giornata saranno i dati sul mercato del lavoro americano per il mese di aprile. A partire dalle 14.30 verrà diffuso il tasso di disoccupazione, il salario medio orario e le non farm payrolls. Sotto i riflettori resta la stagione delle trimestrali che oggi vede in primo piano a Piazza Affari i conti di Ubi Banca.