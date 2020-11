Market mover: l'agenda di venerdì 6 novembre

Daniela La Cava 6 novembre 2020 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

Finale d'ottava ricco di dati. Venerdì 6 novembre in Europa in evidenza la produzione industriale tedesca e le vendite al dettaglio in Italia. Ma il market mover di giornata sono i dati sul mercato del lavoro statunitense che verranno diffusi a partire dalle 14:30. Il dipartimento del lavoro Usa diffonderà il tasso di disoccupazione, il salario orario e non-farm payrolls."Uno degli aspetti più incoraggianti del rimbalzo dell'economia statunitense negli ultimi mesi è stato il tasso di disoccupazione che dai picchi di aprile del 14,7% è passato al 7,9% di settembre. Questa tendenza dovrebbe continuare in ottobre con un ulteriore calo al 7,7%", segnala Michael Hewson, chief market analyst di CMC Markets UK, sottolineando però che i numeri della disoccupazione raccontano solo una parte della storia, con una partecipazione alla forza lavoro inferiore del 2% rispetto a inizio anno.