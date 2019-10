Market mover: l'agenda di venerdì 4 ottobre

Daniela La Cava 4 ottobre 2019 - 07:40

I dati sul mercato del lavoro americano sono il market mover di giornata. Come ogni primo venerdì del mese, a partire dalle 14.30, il dipartimento del lavoro Usa comunica l'aggiornamento mensile sulle non farm payrolls (variazione degli occupati non agricoli), il tasso di disoccupazione e i salari medi. Sempre oggi è atteso alle 20 il discorso di Jerome Powell, presidente della Fed.