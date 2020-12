Market mover: l'agenda di venerdì 4 dicembre

Daniela La Cava 4 dicembre 2020 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

La settimana si chiude venerdì 4 dicembre con una raffica di dati, in cui primeggiano quelli sul mercato del lavoro Usa. Come ogni primo venerdì del mese in arrivo la disoccupazione, i salari e le nonfarm payrolls per il mese di novembre. Da oltreoceano si attendono anche gli ordini industriali e quelli di beni durevoli.