Market mover: l'agenda di venerdì 15 maggio

Daniela La Cava 15 maggio 2020 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Denso di dati il calendario dell’ultima seduta dell’ottava. Dopo le indicazioni arrivate dalla Cina, si guarda al fatturato e agli ordinativi industriali per l'Italia, ma anche alla seconda lettura del Pil dell'eurozona per il primo trimestre. Tra i dati da monitorare per gli Usa le vendite al dettaglio, la produzione industriale e la fiducia dei consumatori calcolata dall'Università del Michigan.