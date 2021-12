Market mover: l'agenda di venerdì 10 dicembre 2021

Redazione Finanza 10 dicembre 2021 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Diversi gli spunti macro in agenda oggi, soprattutto in arrivo dagli Stati Uniti. Tra i dati in rilievo in mattinata l'inflazione in Germania (dato finale di novembre) ma anche la produzione industriale nel Regno Unito e in Italia. Market mover della giornata è l'inflazione statunitense che dovrebbe accelerare ulteriormente a novembre. In particolare, l'inflazione complessiva potrebbe salire e toccare i livelli più alti dagli anni '80, quando Ronald Reagan era presidente degli Stati Uniti. Sempre dagli Usa sono attesi anche i salari reali e la lettura preliminare della fiducia dei consumatori calcolata dall'Università del Michigan.