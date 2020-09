Market mover: l'agenda di mercoledì 9 settembre

Daniela La Cava 9 settembre 2020 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Pochi spunti macroeconomici nella seduta infrasettimanale. Dopo l'inflazione in Cina da monitorare le aste in Italia, Germania e Usa ma anche la riunione della banca centrale canadese che dovrebbe lasciare i tassi fermi allo 0,25 per cento.