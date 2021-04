Market mover: l'agenda di mercoledì 7 aprile 2021

Daniela La Cava 7 aprile 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Diversi gli appuntamenti in agenda oggi mercoledì 7 aprile 2021. Nel corso della mattinata occhi puntati sugli indici Pmi Servizi di Spagna, Italia e sulla lettura finale di marzo dello stesso dato in Francia, Germania, area euro e Regno Unito. Per gli Stati Uniti in evidenza la bilancia commerciale di febbraio e i discorsi di diversi membri della Fed, tra cui Evans e Kaplan. La giornata culmina alle 20 ora italiana con la pubblicazione delle minute della Fed relative alla riunione di marzo.