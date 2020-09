Market mover: l'agenda di mercoledì 30 settembre

Daniela La Cava 30 settembre 2020 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Nell'ultima seduta di settembre (30 settembre) sguardi rivolti alle vendite al dettaglio e alla disoccupazione in Germania. C'è attesa anche per il nuovo discorso del presidente della Bce, Christine Lagarde. E ancora per l'Italia in uscita la lettura preliminare dell'inflazione di settembre.Volgendo lo sguardo Oltreoceano, primo test con i dati sul mercato del lavoro americano: verrà pubblicato il sondaggio ADP per il settore privato. Sempre per gli Stati Uniti da monitorare la seconda lettura del Pil annualizzato relativo al secondo trimestre 2020 ma anche le vendite in corso di abitazioni.