Market mover: l'agenda di mercoledì 29 luglio

Daniela La Cava 29 luglio 2020 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Market mover di giornata è la riunione della Fed. Alle 20 ore italiane viene pubblicato il comunicato ufficiale contenente le decisioni della banca centrale Usa in tema di politica monetaria. Dalle 20.30 in poi inizia la conferenza di Jerome Powell. In attesa dell'ultimo meeting prima della pausa estiva, gli analisti non si attendono novità sul fronte tassi. Nel corso del pomeriggio in uscita le vendite in corso di abitazioni. Per la stagione degli utili a Piazza Affari l'attenzione si concentra su Amplifon, Banca Generali, Enel, Snam, Terna.