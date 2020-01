Market mover: l'agenda di mercoledì 29 gennaio

Daniela La Cava 29 gennaio 2020 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di giornata è rappresentanto dalla prima riunione del 2020 della Fed (alle 20 ora italiana la decisione sui tassi e alle 20.30 la conferenza di Jerome Powell). Prima di arrivare all'appuntamento serale con la banca centrale americana, in mattinata è prevista la fiducia dei consumatori in Germania, ma anche la fiducia dei consumatori e imprese per l'Italia. Negli Usa in uscita anche il dato sulle vendite di case esistenti.