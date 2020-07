Market mover: l'agenda di mercoledì 22 luglio

Daniela La Cava 22 luglio 2020 - 07:40

Pochi gli spunti di rilievo in agenda oggi. Tra i pochi dati da monitorare quello in arrivo dal comparto immobiliare Usa: alle 16 verranno diffuse le vendite di case esistenti. Per la stagione delle trimestrali Usa sotto la lente i numeri del secondo trimestre di Microsoft e Tesla in uscita a mercati chiusi.