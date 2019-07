Market mover: l'agenda di mercoledì 17 luglio

Daniela La Cava 17 luglio 2019 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Numerosi gli appuntamenti da monitorare nel corso della giornata. A cominciare dagli aggiornamenti dall'industria italiana, con l'Istat che annuncia i dati sul fatturato e gli ordini. In primissimo piano, market mover di giornata, l'inflazione nella zona euro (dato finale di giugno) che finirà sul tavolo della Bce che si riunisce la prossima settimana. Stesso dato per il Regno Unito. Nel pomeriggio negli Usa si guarda alle nuove costruzioni abitative. In serata è poi la volta della Fed che pubblica il Beige Book.