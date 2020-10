Market mover: l'agenda di mercoledì 14 ottobre

Daniela La Cava 14 ottobre 2020 - 07:30

L'agenda macro di mercoledì 14 ottobre prevede la produzione industriale della zona euro per il mese di agosto, ma anche i prezzi alla produzione negli Stati Uniti. Lato banche centrali, in calendario il discorso del capo economista della Bce, Philip Lane, e quello del vicepresidente della Fed, Richard Clarida. Per la stagione delle trimestrali statunitensi oggi sono attesi i risultati di altre tre big del mondo finanziario: Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo.