Market mover: l'agenda di martedì 30 novembre 2021

Daniela La Cava 30 novembre 2021 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Diversi gli spunti macro in agenda oggi martedì 30 novembre 2021. Dopo l'aggiornamento sui Pmi in arrivo dalla Cina, l'attenzione si sposta sul dato preliminare di novembre sull'inflazione nella zona euro. Stesso dato in uscita in Italia. Per gli Stati Uniti in evidenza il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, nell'audizione alla commissione bancaria del Senato ma anche la fiducia dei consumatori per il mese di novembre.