Market mover: l'agenda di martedì 27 ottobre

Daniela La Cava 27 ottobre 2020 - 07:01

MILANO (Finanza.com)

In evidenza nella seduta odierna, martedì 27 ottobre, alcuni dati in arrivo dagli Stati Uniti, tra cui gli ordini di beni durevoli (lettura preliminare di settembre) ma anche la fiducia dei consumatori di ottobre. Per la stagione degli utili da monitorare i risultati finanziari di Banco Santander, BP, Campari, Caterpillar, HSBC, Mediobanca, Microsoft e Pfizer.