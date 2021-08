Market mover: l'agenda di martedì 17 agosto 2021

Daniela La Cava 17 agosto 2021 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Diversi gli appuntamenti in calendario oggi. Inizia il comitato permanente del Congresso nazionale che si concluderà venerdì 20. Una riunione di quattro giorni che dovrebbe discutere di una legge anti-sanzioni a Hong-Kong e Macao. Nella stessa giornata il calendario macro prevede la stima preliminare del Pil della zona euro per il secondo trimestre 2021. Per gli Stati Uniti sono diversi gli appuntamenti da cerchiare in rosso in agenda. A cominciare dalle vendite al dettaglio anticipate, segue la produzione industriale e la fiducia dei costruttori Nahb. Lato Fed sono attesi gli interventi del presidente Jerome Powell e di Kashkari (Fed non votante).