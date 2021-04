Market mover: l'agenda di martedì 13 aprile 2021

Daniela La Cava 13 aprile 2021 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Numerosi gli spunti da annotarsi in agenda oggi martedì 13 aprile. A cominciare da quelli in arrivo dalla Cina, che ha pubblicato la bilancia commerciale e il relativo aggiornamento sull'andamento delle importazioni e delle esportazioni. In arrivo dal Regno Unito anche la produzione industriale e il Pil. E ancora per l'Italia è attesa la produzione industriale. Tra i market mover di giornata l'indice Zew che potrebbe mostrare segnali di miglioramento, ma soprattutto il dato sull'inflazione americana.