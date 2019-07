Market mover: l'agenda di lunedì 22 luglio

Daniela La Cava 22 luglio 2019 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

L'ottava si apre senza grandi spunti dal punto di vista macroeconomico. Tra i pochi dati in agenda oggi l'indice Chicago Fed sull’attività nazionale della Fed di Chicago per il mese di giugno. Per il calendario societario in evidenza i conti di Whirlpool.