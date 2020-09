Market mover: l'agenda di giovedì 3 settembre

Daniela La Cava 3 settembre 2020 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

Giornata densa di dati macro. Nel corso della mattina si guarda alle indicazioni per il settore terziario, con la pubblicazione del Pmi servizi per le principali economie della zona euro (Italia compresa). Sempre per l'eurozona in uscita le vendite al dettaglio. Dagli Usa sono attese le nuove richieste settimanali di sussidi, ma anche l'Ism servizi.