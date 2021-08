Market mover: l'agenda di giovedì 26 agosto 2021

Daniela La Cava 26 agosto 2021 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Densa di dati l'agenda di giovedì 26 agosto 2021. In mattinata si guarda agli indicatori di fiducia in Francia, alle vendite industriali in Italia e ai verbali della Bce relativi alla riunione dello scorso 22 luglio. Per gli Usa si attendono le nuove richieste di sussidi di disoccupazione e il Pil annualizzato del secondo trimestre, ma anche l'indice manifatturiero della Fed di Kansas Citi.