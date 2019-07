Market mover: l'agenda di giovedì 17 luglio

Daniela La Cava 18 luglio 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Agenda macro non particolarmente densa di dati macro. Da segnalare nel corso del pomeriggio in arrivo dagli Stati Uniti il Philly Fed e le nuove richieste di sussidi. Lato societario in calendario i conti trimestrali di Microsoft e Morgan Stanley.