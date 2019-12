Market Mover: l'agenda di mercoledì 11 dicembre

Daniela La Cava 11 dicembre 2019 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Occhi puntati sugli Stati Uniti. L'agenda odierna prevede la pubblicazione dei salari settimanali e l'inflazione per il mese di novembre. L'attenzione sarà rivolta soprattutto all'ultima riunione del 2019 della Fed, con la decisione sui tassi che verrà annunciata a partire dalle 20 ore italiane. A seguire, dalle 20.30 in poi, la conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell. In serata si guarda alle mosse della banca centrale brasiliana che si pronuncia sui tassi.