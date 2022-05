Inflazione Usa: toccato il picco? PCE core: dall'indice preferito dalla Fed emerge sfiammata prezzi

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2022 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile l'indice PCE core - parametro che misura l'inflazione core preferito dalla Fed per le decisioni di politica monetaria - è salito su base annua del 4,9%, in linea con le previsioni e in rallentamento rispetto al +5,2% di marzo.Su base mensile, il rialzo è stato dello 0,3%, anche in questo caso in linea con le stime e dopo il +0,9% del mese precedente.L'inflazione headline è salita su base annua del 6,3%, meno del +6,6% del mese scorso. Su base mensile, il dato ha riportato una crescita dello 0,2%, inferiore rispetto al+0,9% di marazo.I numeri sull'inflazione, che sono contenuti nel rapporto relativo al trend delle spese per consumi e dei redditi personali di aprile, sembrano avallare l'opinione di chi ritiene che l'inflazione, negli Stati Uniti, abbia testato il picco, e che dunque la Fed di Jerome Powell possa essere meno aggressiva nell'alzare i tassi.