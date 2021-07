Inflazione Usa: salari +0,3% su base mensile, +3,6% su base annua a giugno

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2021 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di giugno i salari orari sono saliti in media dello 0,3% su base mensile, in linea con le attese, ritracciando rispetto al +0,5% di maggio. Su base annua, il rialzo è stato del 3,6% su base annua, molto oltre il +2% del mese precedente ma a un ritmo lievemente inferiore al +3,7% atteso. Il dato, incluso nel report occupazionale di giugno, dà indicazioni sul trend dell'inflazione Usa.Nel mese di giugno l'economia degli Stati Uniti ha creato 850.000 nuovi posti di lavoro, ben oltre le attese.Gli economisti di Dow Jones avevano previsto una crescita dei nuovi posti di lavoro di 706.000 unità, a fronte di un tasso di disoccupazione in calo dal 5,8% al 5,6%, dopo il rialzo delle buste paga di 559.000 di maggio. Il tasso di disoccupazione è salito a giugno al 5,9%.