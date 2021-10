Inflazione Usa: indice prezzi al consumo +5,4%, core +4% a settembre

Laura Naka Antonelli 13 ottobre 2021 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di settembre, l'inflazione degli Stati Uniti misurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita su base annua del 5,4%, lievemente oltre il rialzo del 5,3% stimato dal consensus. Escludendo le componenti più volatili rappresentate dai prezzi energetici e dei prezzi alimentari, l'inflazione core è salita del 4%, come da attese.Su base mensile, l'inflazione è aumentata dello 0,4, al di sopra del +0,3% delle previsioni, e del +0,3%, anche, del mese precedente.La componente core su base mensile è aumentata dello 0,2%, come da attese, in crescita rispetto al rialzo dello 0,1% di agosto.