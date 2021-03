Inflazione Usa: indice prezzi al consumo +1,7% su base annua a febbraio, componente core rallenta

Laura Naka Antonelli 10 marzo 2021 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di febbraio l'inflazione degli Stati Uniti misurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita dello 0,4% su base mensile, in linea con le attese degli analisti, rafforzandosi rispetto al +0,3% precedente.Su base annua, l'inflazione si è rafforzata dell'1,7%, in linea con le previsioni e in accelerazione rispetto al +1,4% di gennaio.Escluse le componenti dei prezzi alimentari ed energetici, l'indice è avanzato dell'1,3%, meno del +1,4% atteso e in rallentamento rispetto alla crescita precedente dell'1,4%.