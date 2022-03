Inflazione Usa: indice core preferito dalla Fed accelera a ritmo +5,4%. E' record da 1983

Laura Naka Antonelli 31 marzo 2022 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Il parametro preferito dalla Fed per orientare la propria politica monetaria conferma l'accelerazione dell'inflazione degli Stati Uniti, nel mese di febbraio, su base annua.Il parametro è la componente core dell'indice dei prezzi delle spese per consumi PCE Index. L'indice core è salito su base annua del 5,4%, rispetto al +5,2% di gennaio, accelerando così il passo: l'accelerazione è stata inferiore al ritmo di crescita del 5,5% stimato dal consensus degli analisti, ma ha confermato anche il trend più forte dal 1983.Su base mensile, l'indice core è salito dello 0,4%, come da attese, allentando il passo rispetto al +0,5% su base mensile di gennaio.L'indice headline PCE Index è avanzato invece su base annua del 6,4%, dal +6,1% di gennaio, ma a un ritmo inferiore rispetto al +6,7% previsto dal consensus. Su base mensile, il trend è stato di un aumento dello 0,6%, come a gennaio.