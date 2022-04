Inflazione Usa: indice PCE preferito da Fed rallenta su base annua, ma costo lavoro balza in I trimestre. Occhio ai salari

Laura Naka Antonelli 29 aprile 2022 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Nuove indicazioni sull'inflazione made in Usa sono arrivate oggi con il rapporto sulle spese per consumi e redditi personali di marzo, con cui viene pubblicato di consueto anche l'indice 'preferito' dalla Fed: si tratta della componente core dell'indice PCE, monitorata dalla banca centrale per valutare il trend delle pressioni inflazionistiche.A fronte dell'indice PCE headline, salito su base annua del 6,6%, in accelerazione rispetto al +6,3% precedente; la componente core è salita del 5,2% su base annua, meno del +5,3% di febbraio e al di sotto del +5,3% atteso dal consensus.Su base mensile il trend è stato in rialzo dello 0,3%, come da attese, a fronte del +0,9% del dato headline, successivo al rialzo pari a +0,6% del mese precedente.Passando alle spese per consumi, il trend è stato di un rialzo dell'1,1%, rispetto al +0,7% atteso, e in accelerazione rispetto al +0,2% di febbraio. I redditi personali sono aumentati dello 0,5%, contro il +0,4% stimato e allo stesso ritmo precedente, pari a +0,5%.Informazioni sull'inflazione sono arrivate anche dall'indice del costo del lavoro Usa che, nel corso del primo trimestre del 2022, è avanzato dell'1,4%, oltre il +1,1% atteso e dopo il +1% del trimestre precedente, al record dagli anni '90.I salari sono aumentati dell'1,2%, rispetto al +1% atteso, a fronte del balzo dell'1,8% dei benefit, contro la crescita precedente pari a +0,9%.