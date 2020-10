Immobiliare Usa: prezzi case in rialzo ad agosto, balzo record in 29 anni

Laura Naka Antonelli 27 ottobre 2020 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

L'indice dei prezzi delle case degli Stati Uniti rilevato dalla Federal Housing Finance Agency è salito ad agosto dell'1,5%, confermando una crescita dell'8% su base annua.Il dato ha riportato il balzo più forte, su base annua, dal marzo del 2006. Su base mensile, il trend è stato ancora più da record, visto che l'aumento dell'1,5% (rispetto al mese di luglio) è stato il più forte in 29 anni, dal 1991.L'altro indice che monitora il trend dei prezzi immobiliari,ovvero l'indice S&P CoreLogic Case-Shiller 20-city, è salito ad agosto del 5,2% su base annua, rispetto al +4,1% di luglio. La crescita è stata in linea con le attese degli analisti.Su base mensile, il dato è avanzato dello 0,5%. L'indice separato che monitora i prezzi su base nazionale è balzato inoltre del 5,7% su base annua, al record in più di due anni. Tutte le 19 città prese in considerazione per stilare il dato compilato da Case-Shiller hanno assistito ad agosto a un aumento dei prezzi delle case.