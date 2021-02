Immobiliare Usa: giù nuove costruzioni abitative a gennaio, ma balzano permessi edilizi

Redazione Finanza 18 febbraio 2021 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Indicazioni a due velocità in arrivo dal settore immobiliare statunitense per il mese di gennaio. Le nuove costruzioni abitative hanno mostrato una brusca frenata a gennaio, mostrando una flessione mensile del 6% contro il precedente +5,8% e il -0,5% del consensus Bloomberg. Sempre a gennaio i permessi edilizi sono, invece, saliti del 10,4% su base mensile contro il +4,2% della passata rilevazione (dato rivisto da +4,5%). Il consensus Bloomberg indicava una flessione dell'1,4 per cento.