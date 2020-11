Federal Reserve lascia tassi fermi

Redazione Finanza 5 novembre 2020 - 20:10

MILANO (Finanza.com)

Il Federal Open Market Committee (FOMC) ha votato all'unanimità per mantenere il tasso di interesse sui fed funds in un intervallo target compreso tra 0 e 0,25 percento.La Federal Reserve si impegna a utilizzare la sua gamma completa di strumenti per sostenere l'economia statunitense promuovendo in tal modo i suoi obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi.