Effetto vaccinazioni, economia Usa fuori dalla quarantena: Pil Usa +6,4% in I trim, ritmo più alto dal 2003

Laura Naka Antonelli 29 aprile 2021 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

L'economia americana non ha tradito le aspettative degli economisti. Grazie alla velocità delle vaccinazioni anti-Covid, che ha permesso ad alcune attività degli Stati Uniti di riaprire in sicurezza - il prodotto interno lordo Usa è salito nei primi tre mesi del 2021 del 6,4%.Escludendo il boom riportato dal Pil Usa nel terzo trimestre del 2020 a seguito del primo lockdown da Covid, la crescita dell'economia americana è stata la più forte dal 2003.Il dato è stato pressocché in linea con le attese degli analisti, con il consensus di Dow Jones che aveva previsto una espansione di poco superiore, pari a +6,5%. Nel quarto trimestre del 2020, la crescita era stata del 4,3%.