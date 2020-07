Canada: disoccupazione scende al 12,3% a giugno

Daniela La Cava 10 luglio 2020 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Disoccupazione in calo, ma un ritmo minore delle attese in Canada. Il tasso di disoccupazione è sceso a giugno al 12,3% dal precedente 13,7%, mancando le attese del mercato che indicava un dato pari al 12 per cento.