Bilancia commerciale Cina: export batte attese, surplus verso Usa in crescita nel 2021 per secondo anno consecutivo

Laura Naka Antonelli 14 gennaio 2022 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di dicembre, le esportazioni cinesi sono cresciute più delle attese, mentre la crescita delle importazioni è stata inferiore a quanto previsto dal consensus. In particolare, le esportazioni sono salite del 20,9% su base annua nel mese, più del +20% atteso.Le importazioni sono avanzate del 19,5%, rispetto al +26,3% previsto e in forte decelerazione rispetto alla crescita di novembre, pari a +31,7%.A novembre, le esportazioni erano aumentate invece del 22%.Gli Stati Uniti si sono confermati il principale partner commerciale della Cina. Le esportazioni verso gli Usa sono balzate nell'intero 2021 del 27,5% a $576,11 miliardi, mentre le importazioni sono cresciute del 32,7% a $179,53 miliardi. Il surplus nei confronti degli Stati Uniti è stato così pari a $396,58 miliardi, in crescita per il secondo anno consecutivo, dopo il calo tra il 2018 e il 2019 che era avvenuto nel bel mezzo della guerra commerciale lanciata dall'ex presidente americano Donald Trump.