Banche centrali dominano la scena: prossima settimana trittico riunioni di Bce, Fed e BoE

Redazione Finanza 10 dicembre 2021 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Nel corso della prossima settimana le banche centrali domineranno la scena. Mercoledì è attesa la decisione della Fed che, secondo le attese del mercato dovrebbe accelerare il ritmo del tapering, mentre giovedì ci sarà la riunione Bce che si pronuncerà sul post-PEPP atteso terminare a marzo e infine quella della BoE (attesa lasciare i tassi invariati dopo gli ultimi dati macro e in attesa delle evoluzioni sul fronte Covid). "Dalla Fed e Bce sono attese fornire anche le nuove stime di crescita ed inflazione (fino al 2024 per la BCE) con revisione al rialzo delle seconde", segnalano gli strategist di Mps Capital Services presentando i market mover della prossima ottava. "In merito alla Fed sarà poi interessante vedere come evolverà la nuova nuvola dei punti per valutare il percorso di rialzo dei tassi nei prossimi anni disegnato dalla mediana delle attese dei membri Fed", aggiungono gli esperti.