Industria: a maggio prezzi alla produzione in crescita a +34,6% a/a

Nel mese di maggio, i prezzi alla produzione dell’industria registrano una crescita congiunturale moderata, sintesi di un incremento, modesto sul mercato interno, più intenso su quello estero. Così l’Istat secondo cui su base annua, la crescita si conferma (+34,6%) se pur in lieve decelerazione, a seguito soprattutto del rallentamento dei prezzi di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato interno.

Per le costruzioni, i prezzi segnano nuovi aumenti su base mensile – più marcati per strade rispetto a edifici – dovuti ai rialzi dei costi dei materiali, dei noli e dei servizi di trasporto; su base annua, la crescita, sostenuta, è in leggero rallentamento per edifici e in ulteriore accelerazione per strade.

Riguardo ai servizi, l’aumento congiunturale dei prezzi nel I trimestre 2022 sottende dinamiche differenziate: si segnalano, in particolare, incrementi per tutti i servizi di trasporto – su strada, marittimo e aereo – e cali per i servizi di comunicazione e informazione.