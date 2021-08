Settore edile: a luglio continua ripresa ma a ritmo più lento

Daniela La Cava 5 agosto 2021 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Secondo gli ultimi dati Pmi di IHS Markit, a luglio il settore edile italiano ha continuato a riprendersi. L’attività edile, anche se con un tasso di crescita che ancora una volta è diminuito, è aumentata notevolmente e per il sesto mese consecutivo. Nel dettaglio, a luglio il dato ha registrato 55,8. L’ultimo valore è diminuito da 57,9 di giugno mostrando il livello di crescita più lento da febbraio per via della perdita di spinta della crescita del settore.