Regno Unito: Pmi manifatturiero e servizi migliorano a gennaio

Daniela La Cava 24 gennaio 2020 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Settore terziario e manifatturiero in miglioramento a gennaio per il Regno Unito. Secondo la stima preliminare elaborata da Ihs Markit, l'indice Pmi manifatturiero è salito a quota 49,8 punti (massimi a 9 mesi) rispetto al dato finale di dicembre a 47,5 punti. L'anno è partito bene anche per l'indice Pmi servizi che si è attestato a 52,9 punti a gennaio, toccando i massimi a 16 mesi. Il dato finale del Pmi servizi di dicembre era pari a 50.