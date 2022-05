Pmi costruzioni Italia: crescita resta elevata ma dato rallenta a quota 59 ad aprile

Daniela La Cava 5 maggio 2022 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Secondo gli ultimi dati Pmi di S&P Global, il settore edile italiano ha registrato ad aprile l’ennesimo notevole aumento mensile dell’attività. Pur in presenza di un tasso di espansione in rallentamento al livello minimo in sei mesi a causa della crescita più debole in un anno del volume dei nuovi ordini presso le aziende. Nel dettaglio, l'indice S&P Global Pmi sul settore edilizio italiano ad aprile ha registrato 59 e ha segnalato il quindicesimo mese consecutivo di aumento dell’attività edile ad un livello che inoltre è risultato in generale elevato. In discesa dal dato di marzo 62,9.