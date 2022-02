Pil, Mazziero Research: nel 2022 cresceremo del 4,1%

Alessandra Caparello 2 febbraio 2022 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

Pochi giorni fa l’Istat ha pubblicato le stime preliminari del PIL al 4° trimestre e per l’intero 2021 indicando +0,6% trimestrale (la nostra stima era di +0,4%) e +6,5% annuale (la nostra stima era di +6,3%). Lo scenario base di Mazziero Research stima un progresso nel 1° trimestre dello 0,6%, che consentitrebbe così di riportarci ai livelli pre-Covid, un'accelerazione nel 2° trimestre a +0,8% e un mantenimento della crescita, seppur più lieve nei trimestri successivi +0,6% e +0,4%.Il risultato finale vedrebbe così una crescita per il 2022 pari al 4,1%, un valore leggermente più alto ad altre stime pubblicate. “Siamo di fronte a valori che presentano un elevato margine di incertezza per le numerose variabili che potranno emergere nel corso dell'anno, fra cui l'evoluzione della pandemia, l'andamento dell'inflazione e la risoluzione della crisi geopolitica fra Russia e Ucraina” dicono dall’istituto.