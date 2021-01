Norges Bank conferma tassi a zero, inasprimento dal 2022. Analisti puntano su rafforzamento corona norvegese

Titta Ferraro 21 gennaio 2021 - 14:01

MILANO (Finanza.com)

La Norges Bank ha mantenuto i tassi invariati ribadendo la validità delle proiezioni di dicembre (essendo la riunione di gennaio ad interim, non sono state presentate nuove previsioni). "Gli sviluppi economici sono stati finora sostanzialmente in linea con le proiezioni del rapporto di dicembre", rimarca lo statement della banca centrale norvegese. Indicazione che va quindi a confermare le previsioni per il graduale aumento dei tassi di interesse nel 2022."La strada verso l'inasprimento della politica monetaria nel 2022 rimane intatta, il che, insieme alla prevista ripresa globale e al debole contesto dell'USD, dovrebbe avvantaggiare la corona norvegese", commentano gli esperti di Ing che vedono l'eur/nok scendere al di sotto delle 10.00 quest'anno