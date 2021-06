Market mover: l'agenda macro di martedì primo giugno

Daniela La Cava 1 giugno 2021 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Densa di dati l'agenda di martedì primo giugno. Per l'Italia in evidenza il Pmi manifatturiero, il tasso di disoccupazione e il Pil. Per l'eurozona test inflazione e Pmi manifatturiero. Volgendo lo sguardo oltreoceano si attende il dato sulla spesa edilizia ma soprattutto l'indice Ism manifatturiero. "Avremo gli Ism manifatturiero e servizi attesi in lieve rialzo, con una particolare attenzione che sarà rivolta alla componente 'prezzi pagati' dalle aziende visti i rialzi registrati negli ultimi mesi per l'impatto che potrebbero avere sui prezzi al consumo", avvertono gli strategist di Mps Capital Services.