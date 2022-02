Valeria Panigada 14 febbraio 2022 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di indicazioni. L'agenda macro di oggi non prevede la pubblicazione di alcun dato. Come appuntamento, si segnala l'audizione di Christine Lagarde al Parlamento europeo per il report annuale della Bce. A livello societario, attenzione oggi al cda di Tim sul nuovo piano firmato Labriola.Questa settimana, l’attenzione sarà rivolta principalmente agli interventi dei banchieri centrali. In particolare, giovedì, interverranno per la Fed i due membri falchi Bullard e Mester, con il primo che si è già espresso a favore diun rialzo dei tassi di 100 punti base entro fine giugno. Mercoledì, invece la Fed pubblicherà i verbali dell'ultima riunione quando l’istituto ha aperto le porte ad un aumento dei tassiTra i dati macro, in settimana da monitorare i dati sui prezzi alla produzione statunitensi e cinesi per avere indicazioni su possibili futuri sviluppidell’inflazione. Infine, negli Usa mercoledì avremo le vendite al dettaglio di gennaio.