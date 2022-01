Valeria Panigada 21 gennaio 2022 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana sarà movimentata da alcune indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede la riunione della banca centrale della Turchia, che dovrebbe confermare i tassi al 14%. Tra i dati, in uscita nel pomeriggio la fiducia dei consumatori dell'Eurozona e l'indice anticipatore Usa.Intanto dall'Asia è giunta l'inflazione del Giappone relativa al mese di dicembre, che è salita su base annua dello 0,8%, meno del +0,9% atteso ma in accelerazione rispetto alla precedente crescita, pari a +0,6%.Tra gli altri appuntamenti della giornata, la Banca d'Italia pubblicherà il Bollettino Economico trimestrale. Mentre al World Economic Forum interverranno Christine Lagarde della Bce e Kristalina Georgieva del Fmi.Sul fronte della politica interna, è previsto il Consiglio dei ministri con le nuove misure contro il caro-energia e il pacchetto sui ristori economici per l'emergenza Covid.Infine a livello societario, tra i titoli di Piazza Affari riflettori puntati sul cda di Tim per la nomina del nuovo amministratore delegato.