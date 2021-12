Valeria Panigada 29 dicembre 2021 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è piuttosto povera di appuntamenti. Gli unici dati di rilievo sono previsti nel pomeriggio dagli Stati Uniti e riguardano la bilancia commerciale e le scorte all'ingrosso. Intanto in Italia prosegue l'iter sulla legge di bilancio con la manovra per il 2022 con la votazione sulla questione di fiducia, in attesa del voto finale previsto per giovedì. A livello societario, si segnala il debutto a Piazza Affari sul listino Euronext Growth Milan di Finanza.tech.