Valeria Panigada 16 novembre 2021 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Giornata ricca di appuntamenti. Dopo la disoccupazione in Gran Bretagna, che negli ultimi tre mesi a settembre è scesa al 4,3% dal precedente 4,5%, l'agenda macro di oggi prevede l'aggiornamento finale sull'inflazione in Italia a ottobre e il Pil dell'Eurozona per il terzo trimestre. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le vendite al dettaglio e la produzione industriale, attese entrambe in rialzo su base mensile. Infine, per l'Italia, si segnala l'incontro previsto tra il premier Draghi e i sindacati sulle pensioni.