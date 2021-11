Valeria Panigada 5 novembre 2021 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana sarà movimentata da diverse importanti indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina le vendite al dettaglio nell'Eurozona, che suggeriranno l'andamento dei consumi interni, oltre che la produzione industriale in Francia e Spagna, dopo quella in Germania che ha deluso le attese mostrando a settembre un calo dell'1,1% rispetto al mese prima (consensus +1%).Ma il market mover della giornata è rappresentato dal rapporto del mercato del lavoro negli Stati Uniti. Nel primo pomeriggio italiano verranno diffusi il tasso di disoccupazione, la variazione degli occupati non agricoli (non-farm payrolls) e l'andamento dei salari a ottobre.Infine, in serata l'agenzia Moody's si pronuncerà sul rating del debito sovrano in Italia.Diversi anche gli appuntamenti a livello societario. Oggi è in programma la conferenza stampa di Bpm sul nuovo piano strategico e le conference call di Leonardo e Bper Banca sui risultati trimestrali.